Ко Дню медика МТС разогнала мобильный интернет на территории лечебных учреждений Хабаровска

Фото: Freepik/DCStudio

Цифровая экосистема МТС установила современное телеком-оборудование в Северном микрорайоне Хабаровска в преддверии Дня медицинского работника. Скорость мобильного интернета на территории больницы №10, микрохирургии глаза, подстанции скорой помощи Краснофлотского района, сквера врачей и в жилых кварталах поблизости выросла на треть.

Улучшение качества связи заметят медики, пациенты, посетители медицинских учреждений, а также жители домов по улицам Победы, Быстринская, Алексеевская, Железнякова, Партизанская, квартала Магаданский. Установленное телеком-оборудование не только разгрузило имеющуюся сеть, но и дало возможность абонентам с еще большим комфортом пользоваться цифровыми сервисами. Теперь врачи, посетители медицинских учреждений и жители близлежащих домов смогут пользоваться цифровыми сервисами на высоких скоростях: общаться в соцсетях, звонить родным по видеосвязи, читать электронные книги.

«Современным врачам необходимо быть всегда на связи с пациентами, иметь возможность обмениваться информацией в режиме онлайн в профессиональных сообществах, читать книги и специализированные порталы для врачей. А для пациентов медицинских учреждений интернет часто становится основным, а иногда и единственным способом общения с близкими и друзьями. И поэтому мы постоянно работаем над улучшением качества связи, особое внимание уделяем социальным учреждениям. МТС готова создавать цифровой фундамент для медицинских учреждений края для внедрения современных цифровых решений, которые все чаще используются в сфере здравоохранения для ускорения процессов и повышения эффективности работы. Сегодня мы готовы внедрять электронные системы учета, единые информационные базы, голосовые помощники, датчики мониторинга микроклимата, которые обеспечивают правильное хранение лекарств, и другие digital-сервисы», - рассказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.