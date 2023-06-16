Восстановление благоустройства проконтролируют в Хабаровске

Восстановление благоустройства возьмут на контроль в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук осмотрел места проведения работ по ремонту городского трубопровода. Так как сети находятся под землей, рабочим пришлось раскапывать большие участки для доступа к коммуникациям. Соответственно, в некоторых местах асфальт и другие объекты благоустройства были нарушены. Глава города поручил руководителям предприятий привести в порядок территории после окончания работ.

В районе домов №№ 90 и 92 на Истомина недавно ремонтировали трубы. На участке все еще видны следы раскопок. Следить за восстановлением этого участка Сергей Кравчук поручил управлению административно-технического контроля Хабаровска.

Похожая ситуация возле домов №23 в переулке Фабричном и №25 на Кубяка. Здесь на территории общежития колледжа отраслевых технологий выполнялись работы по врезке горячего водоснабжения. Мэр поговорил со студентами и сотрудниками учреждения, которые пожаловались на отсутствие горячей воды. После этого глава города поручил руководителю «Теплосетей» ускорить работы и восстановить территорию.

- Это объекты, где проводились аварийные, плановые работы на инженерных сетях водо-, электро-, теплоснабжения, канализации. Есть и замечания по поводу приведения в порядок мест, где проходили земляные работы. Я поручил первому заместителю по городскому хозяйству проконтролировать своевременное восстановление нарушенного благоустройства, - сказал Сергей Кравчук.

По словам мэра, теперь глава ведомства будет еженедельно отчитываться о ходе работ. Также в Хабаровске ужесточат сроки восстановления территорий. Летом они не будут превышать шести дней.

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