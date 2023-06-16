Лучшие школьные столовые определили в Хабаровском крае
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Хабаровском крае прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая - 2023». Победителей выбирали среди городских и сельских учебных заведений. В номинации «Лучшая столовая городской школы» призовые места заняли:
- первое - МБОУ СОШ №15 Комсомольска;
- второе - МАОУ Хабаровска «Академический лицей»;
- третье - МБОУ СОШ №10 имени А. В. Иванова в Чегдомыне.
«Лучшими столовыми сельских школ» признаны:
- первое место - МБОУ СОШ №3 имени А. А. Веселева в Эльбане;
- второе - МБОУ СОШ села Новый Мир;
- третье - МБОУ СОШ села имени Полины Осипенко.
В число лауреатов всероссийского этапа конкурса вошла инженерная школа Комсомольска.
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