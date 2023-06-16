Лучшие школьные столовые определили в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая - 2023». Победителей выбирали среди городских и сельских учебных заведений. В номинации «Лучшая столовая городской школы» призовые места заняли:

- первое - МБОУ СОШ №15 Комсомольска;

- второе - МАОУ Хабаровска «Академический лицей»;

- третье - МБОУ СОШ №10 имени А. В. Иванова в Чегдомыне.

«Лучшими столовыми сельских школ» признаны:

- первое место - МБОУ СОШ №3 имени А. А. Веселева в Эльбане;

- второе - МБОУ СОШ села Новый Мир;

- третье - МБОУ СОШ села имени Полины Осипенко.

В число лауреатов всероссийского этапа конкурса вошла инженерная школа Комсомольска.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.