Уехал на велике и исчез: спасатели ищут пропавшего человека в Хабаровском крае

Пожилой мужчина пропал в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Спасатели выехали в поселок Мухен на поиски пропавшего мужчины. 14 июня он уехал на велосипеде, и после этого его никто не видел. Полиция пыталась отыскать его, но результатов это не дало. Тогда было решено привлечь к поиску силы МЧС.

Пропавший - 75-летний мужчина. Известно, что он выехал из поселка на велике, собираясь отправиться в лес за дикоросами. Пенсионер не планировал уходить надолго и уже должен был вернуться домой. Прошло два дня, а его следов так никто и не нашел.

В район имени Лазо отправился отряд из шести человек. Среди них - два кинологических расчета и специалист с беспилотником. Спасатели взяли необходимое оборудование для поиска и спасения человека в лесу.

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