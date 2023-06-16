Дороги перекроют в Хабаровске 17 июня
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Водителей снова предупредили об ограничениях движения на улицах краевой столицы. Новое перекрытие дорог в Хабаровске 17 июня парализует проезд по некоторым центральным улицам. Причиной станет спортивно-патриотический забег.
Маршрут забега будет начинаться на набережной у мемориального комплекса «Черный тюльпан» и заканчиваться на площади Славы у мемориального комплекса воинам, погибшим в локальных войнах. Он будет проходить через Уссурийский бульвар и улицу Тургенева.
Перекрытие дорог в Хабаровске 17 июня продлится полтора часа. Забег будет проходить с 11:00 до 12:30. Сразу после этого проезд откроют.
- Просим жителей и гостей города учитывать информацию при планировании поездок по городу, - сказал и. о. главы управления промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска Анатолий Кныш.
На время перекрытия дорог регулировать движение транспорта в Хабаровске будут сотрудники ДПС.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru