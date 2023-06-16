Дороги перекроют в Хабаровске 17 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водителей снова предупредили об ограничениях движения на улицах краевой столицы. Новое перекрытие дорог в Хабаровске 17 июня парализует проезд по некоторым центральным улицам. Причиной станет спортивно-патриотический забег.

Перекрытие дорог в Хабаровске 17 июня 2023: список улиц

Маршрут забега будет начинаться на набережной у мемориального комплекса «Черный тюльпан» и заканчиваться на площади Славы у мемориального комплекса воинам, погибшим в локальных войнах. Он будет проходить через Уссурийский бульвар и улицу Тургенева.

Перекрытие дорог в Хабаровске 17 июня продлится полтора часа. Забег будет проходить с 11:00 до 12:30. Сразу после этого проезд откроют.

- Просим жителей и гостей города учитывать информацию при планировании поездок по городу, - сказал и. о. главы управления промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска Анатолий Кныш.

На время перекрытия дорог регулировать движение транспорта в Хабаровске будут сотрудники ДПС.

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