Михаил Дегтярев подписал соглашения с федеральными застройщиками на ПМЭФ-2023 Фото: скриншот из видео

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) подписал соглашения о сотрудничестве с крупными федеральными застройщиками. Новыми партнерами региона стали группа компаний DARS и ООО «Специализированный Застройщик «Юникей». Они будут участвовать в конкурсах по комплексному развитию территорий в крае.

- Нарастить ввод жилья в эксплуатацию можно только путем взаимодействия с крупными девелоперами федерального и краевого значения. В данном случае коллеги имеют статут всероссийского масштаба. Сегодня подписал два больших соглашения, а до этого еще одно с группой Х5. Все крупнейшие компании, в том числе DARS и «Юникей», будут участвовать на конкурентной основе в конкурсе по застройке дальневосточного квартала в Хабаровске, где планируется строительство 700 тысяч квадратных метров жилья, - сказал Михаил Дегтярев.

По словам губернатора, строительный рынок в регионе переживает бурный рост. В 2020 году в эксплуатацию введено 200 тысяч квадратных метров жилья, в прошлом - 317, а в 2023 - больше 400. В течение трех лет Хабаровский край планирует нарастить объем строящегося жилья до миллиона «квадратов» в год.

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