А вас я попрошу остаться: 52-летнюю женщину поймали с наркотиками в аэропорту Хабаровска

Женщину с подозрительным свертком задержали в аэропорту Хабаровска Фото: УТ МВД России по ДФО

Транспортная полиция не пустила в самолет 52-летнюю жительницу ЕАО, у которой при себе был подозрительный сверток. Пассажирка должна была вылететь из Хабаровска в Охотск, но во время предполетного досмотра она не прошла проверку.

С виду женщина ничем не выделялась среди других людей. Дама средних лет вела себя спокойно и уверенно, пока не попалась полиции с поличным. У нее нашли пятиграммовый сверток с растительным наркотиком. Поэтому вместо удивительных видов с высоты птичьего полета женщину ждала поездка прямиком в отделение полиции. В участке задержанная призналась, что сама сделала «варево» из растений, которые собрала в лесополосе возле Биробиджана.

- Транспортная полиция завела дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотиков, - прокомментировали в УТ МВД России по ДФО.

Теперь подозреваемую ждет суд и возможное лишение свободы до трех лет.

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