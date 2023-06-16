29 населенных пунктов газифицируют в Хабаровском крае Фото: ООО «Газпром-межрегионгаз»

В Хабаровском крае продолжается газификация небольших населенных пунктов. Перспективы по этому направлению обсудили губернатор региона Михаил Дегтярев и руководители ПАО «Газпром» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).

Озвученные на встрече договоренности сторон соответствуют актуализированной программе на 2021-2025 годы. В нее включили реконструкцию ГРС-1 «Ильинка» и ГРС-3 «Березовка». Также в рамках документа предусмотрено создание сетей внутри поселков.

- Доступ к газу по итогам реализации программы получат больше 24 тысяч домов, котельные и промышленные предприятия края. Это один их перспективных регионов ДФО, здесь колоссальный потенциал для развития туризма и экономики. В крае также продолжается работа по переводу котельных с твердого топлива на природный сетевой ресурс, что повышает эффективность энергетического комплекса и оказывает положительное влияние на экологию. Всего в рамках пятилетней программы планируется газификация больше 20 котельных, - сказал гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

В рамках программы газификации в Хабаровском крае будет построено больше 480 километров сетей. Благодаря этому пользоваться природным топливом смогут жители 29 населенных пунктов в восьми районах: Бикинском, Комсомольском, Хабаровском, Амурском, Ульчском, Вяземском, Николаевском и имени Лазо. Также благодаря программе в Хабаровске и Комсомольске появятся четыре газовые автозаправки.

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