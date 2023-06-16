Хабаровская ТЭЦ-3 возобновляет подачу горячей воды потребителям

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Процесс заполнения трубопроводов стартует с 15:00 19 июня, в 24:00 горячее водоснабжение потребителей должно быть восстановлено. В случае возникновения вопросов жителям следует обращаться в первую очередь в свою управляющую компанию.

Также с 9:00 19 июля по зоне Хабаровской ТЭЦ-2 восстановят режим циркуляции, что улучшит качество горячей воды, подаваемой в дома Кировского и Центрального районов.

Напомним, что в период остановки станций в ремонт выводится теплосетевое оборудование, проводятся работы на запорной арматуре и задвижках, влияющих на обеспечение потребителей тепловой энергией. Объем работ масштабный и возможен только в условиях полной остановки оборудования. Работы на ТЭЦ производятся в соответствии со сводным годовым планом ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденным администрацией Хабаровска.