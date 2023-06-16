Пропавшего пенсионера ищут спасатели в Хабаровском крае Фото: МЧС Хабаровского края

В районе имени Лазо пропал 75-летний мужчина. Житель поселка Мухен 14 июня на велосипеде отправился собирать ягоды и не вернулся. Его начали искать спасатели из Ракитного - шесть человек с автомобилем и снаряжением.

- С начала июня спасателями МЧС России уже проведено шесть поисковых работ. В основном люди терялись в лесных массивах. В настоящее время продолжаются поиски в Солнечном районе, а также в районе имени Лазо, где потерялись сборщики дикоросов. Сотрудники МЧС России по Хабаровскому краю просят жителей и гостей региона быть предельно внимательными, если они собираются в природную среду. Следует заранее сообщить о своем маршруте и планах, не стоит выходить в природу с хроническими заболеваниями, - сказала начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

Кроме того, специалисты рекомендуют не забывать о других мерах безопасности и обращать внимание на прогноз погоды.

Поиски продолжаются и в Солнечном районе, там обследовали больше 40 квадратных метров. Пропавшего 55-летнего мужчину так и не нашли.

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