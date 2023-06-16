От абортов отговаривают женщин психологи в Хабаровском крае Фото: Евгений Никонов

В Хабаровском крае открыт 31 кабинет доабортного психологического консультирования. Благодаря специалистам каждый год больше 600 женщин решают отказаться от прерывания беременности.

Поговорить с психологом перед абортом нужно обязательно. Специалисты при разговоре используют модули, которые разработал федеральный минздрав.

- Специалисты разговаривают с женщинами и семейными парами, по необходимости консультации проходят несколько раз. На таких приемах женщины могут получить не только психологическую помощь, но и информацию о существующих мерах материальной поддержки семей с детьми со стороны государства, контактные данные ведомств, учреждений и специализированных центров, оказывающих поддержку в различных трудных жизненных ситуациях. Каждая женщина должна знать, что она не одна, какой бы трудной ни была ситуация, - сказал зампред правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Сейчас Хабаровский край участвует в пилотном проекте по консультированию женщин, находящихся в состоянии «репродуктивного выбора». Все подобные мероприятия специалисты обсудят на конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики», которая пройдет в начале июля в Амурской области. Делегация Хабаровского края поделится своим опытом.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.