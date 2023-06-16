Несколько соглашений во второй день ПМЭФ подписала Магаданская область Фото: Сергей Носов

В Санкт-Петербурге несколько дней работает Петербургский международный экономический форум. Об итогах работы второго дня рассказал губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Например, вместе с компанией ДОМ.РФ регион запустит проект арендного жилья. Отпраздновать новоселье смогут 1 075 семей. Это как молодые специалисты, так и приглашенные работники бюджетной сферы, федеральных ведомств и коммерческих предприятий. К работам приступят уже в этом году, а их окончание запланировано максимум на 2026 год.

- Подписано соглашение о строительстве арендного жилья, подписали соглашение о взаимодействии с компанией «Полюс Золото» - это очень важный вопрос для Тенькинского района, обсудили ситуацию по строительству нового завода по переработке отходов - очень актуальная тема. Очень интересным было обсуждение на комиссии Госсовета, и мы договорились продолжить взаимодействие, прежде всего, в области энергетики, - рассказал Сергей Носов.

Соглашение с компанией «Полюс» направлено на реализацию социально значимых проектов в Магаданской области. Прежде всего это касается развития Тенькинского округа.

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