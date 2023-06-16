Ссора с летальным исходом: убийством закончился конфликт двух мужчин в Хабаровске

Подозреваемый в убийстве знакомого предстанет перед судом в Хабаровске Фото: Артем КИЛЬКИН

Следком закончил расследование убийства в Хабаровске, которое произошло в ноябре 2021 года. Почти два года назад в доме по переулку Матвеевскому двое мужчин вместе выпивали, пока между ними не завязалась ссора. Один из товарищей настолько разозлился, что решил выместить ярость по полной. Он начал колотить приятеля, пока тот не перестал двигаться. Удары пришлись по голове и телу. Травмы оказались настолько серьезными, что мужчина скончался на месте.

- Подозреваемый не признал вину, хотя результаты следственных действий позволили сделать вывод об обратном, - прокомментировали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

У мужчины уже есть судимости за имущественные преступления. Он не раз привлекался к ответственности. Теперь его ждет новый суд. Если вину докажут, то он отправится в колонию на срок от шести до 15 лет.

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