Сильный ветер поднимется в Хабаровске 17 июня Фото: Евгения ГУСЕВА

С каждым днем стихия продолжает удивлять жителей города. Погода в Хабаровске 17 июня будет совсем не похожа на летнюю. Вместо тепла в субботу похолодает, а после обеда небо затянет грозовыми тучами. Синоптики обещают небольшой дождь, но не исключают вероятность кратковременного ливня.

Вдобавок к осадкам в Хабаровске 17 июня поднимется сильный ветер. Местами его порывы будут доходить до 20 метров в секунду. Потоки воздуха будут двигаться с юго-запада и северо-запада.

Не порадует хабаровчан и похолодание, которое станет особенно ощутимо во второй половине дня. Ночью температура воздуха будет в пределах нормальных значений - от +12 до +14 градусов. А вот днем средний показатель упадет на 2-3 градуса до +20…+22. Синоптики советуют брать с собой на прогулку в субботу теплые вещи и зонты.

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