Соглашение с Альфа-Банком на ПМЭФ подписала ЕАО Фото: правительство ЕАО

Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн на ПМЭФ подписал соглашение с председателем совета директоров «Альфа-Банка» Олегом Сысуевым. Договоренность касается развития и внедрения современных технологий на территории области, а также работы над социально значимыми проектами с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

Также документ предусматривает совместную работу по госпрограммам, которые направлены на развитие малого и среднего бизнеса. Речь в нем идет и об ипотеке, в том числе и льготной, и о строительстве нового жилья. Не обойдут стороной эксперты повышение финансовой грамотности людей.

- Соглашение затрагивает широкий круг задач в процессе социально-экономического развития ЕАО. Надежные партнерские отношения, которые связывают регион и «Альфа-Банк», качественные инновационные продукты, которые им предложены, будут способствовать развитию бизнес-сообщества, повышению благосостояния жителей. При этом немаловажно сохранить социальные обязательства со стороны банка и обеспечить комфортную работу всей системы, - сказал Ростислав Гольдштейн.

Приоритетным направлением станет предпринимательство. Потенциальные точки роста специалисты видят в увеличении объемов кредитования и создании доступной ипотеки для людей.

Всего на форуме регион планирует подписать три важных соглашения.

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