Вторая Дальневосточная летняя театральная школа заработает в Хабаровске Фото: краевой музыкальый театр

С 30 июня по 5 июля и с 10 по 17 июля в Хабаровске начнет работу Вторая Дальневосточная летняя театральная школа. Она откроется на базе театров города. Во время нее талантливая молодежь региона сможет получить опыт от столичных экспертов.

Слушателями станут профессиональные артисты и студенты профильных направлений. Две недели они будут посещать лекции и мастер-классы, на которых изучат актерское мастерство, основы режиссуры, сценические движения и многое другое.

- В числе преподавателей - ведущие специалисты: Артем Устинов (режиссер, Томск), Светлана Ханжина (театральный педагог, режиссер, Тюмень), Михаил Лебедев (режиссер, Санкт-Петербург), Елена Древалева (доцент кафедры технологии художественного спектакля школы-студии МХАТ, художник по свету Большого театра), Сергей Тимонин (старший преподаватель кафедры технологии художественного оформления спектакля школы-студии МХАТ, заведующий художественно-постановочной частью новой сцены Большого театра) и другие яркие представители сферы культуры, - рассказали в краевом музыкальном театре.

К слову, мероприятие проводится по инициативе хабаровского отделения Союза театральных деятелей. Проект поддерживает губернатор. Школа дает возможность улучшить навыки работающим артистам и развить - начинающим.

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