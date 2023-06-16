Жуткое прошлое вскрылось после убийства косули: двое мужчин получили 40 лет колонии за «букет» преступлений в ЕАО

За резонансным убийством косули в ЕАО в 2022 году потянулась вереница уголовных дел Фото: Алексей БУЛАТОВ

За резонансным убийством косули в ЕАО в 2022 году потянулась вереница уголовных дел. 26-летний Максим (имя изменено - прим. ред.) жестоко расправился с животным и снял все это на видео. Когда правоохранительные органы расследовали это дело, всплыло темное прошлое живодера и его друга.

По версии следствия, в мае 2018 года Максим с 34-летним приятелем пьяными катались по селу Биджан. По дороге встретили знакомого, который, по их мнению, украл наркотики. Мужчины решили проучить приятеля и затолкали его в машину. Отъехав подальше, подельники избили жертву, потом не менее пяти раз ударили ножом и дважды выстрелили в голову. Добили ударом лопаты в шею.

В 2021 году Максим все с тем же другом купили наркотики, чтобы продавать. Правоохранительные органы нашли запрещенный клад и изъяли, когда - не сообщается. Общий вес наркотиков превысил 73 килограмма.

Для одного из фигурантов (кого именно - не сообщается) 2021 год запомнился еще и избиением дяди. Мужчина несколько раз ударил родственника в лицо. Когда потерпевший упал, фигурант стал пинать его по телу. Дяде был причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовные дела на Максима и его друга были заведены по статьям «Убийство», «Покушение на незаконный сбыт наркотиков». Одному также вменили «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», второму - «Незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему». Кому именно - не уточняется.

- Судом одному из мужчин назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год и шесть месяцев с ограничением свободы на один год. Другого приговорили к колонии сроком на 19 лет с ограничением свободы на один год, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Приговор в законную силу не вступил.

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