Скоростной мобильный интернет провели в двух селах Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае продолжают подключать маленькие села к интернету. На днях соединение 4G появилась в одном из самых отдаленных населенных пунктов - селе Аим Аяно-Майского района, где до этого было лишь 2G. Также высокоскоростное соединение появилось в поселке Южный района имени Лазо.
Перечень населенных пунктов, где устранят цифровое неравенство, сформировало Минцифры РФ по итогам голосования людей в прошлом году на «Госуслугах». Ведомство проверило их на соответствие критериям отбора.
- Участниками федерального проекта стали восемь сел, среди которых Даппы Комсомольского района, Верхняя Манома Нанайского района и Софийск Верхнебуреинского района. Полный список можно увидеть на портале «Госуслуг», - рассказал министр цифрового развития Хабаровского края Алексей Гусев.
В этом году заканчивают проводить интернет в шести селах. Сроки пришлось изменить из-за ограничения поставок оборудования. Смотреть фильмы с хорошей скоростью и общаться с друзьями уже могут жители сел Добролюбово Бикинского района и Восход Хабаровского района.
До 2024 года все населенные пункты, где живет больше 500 человек, должны быть обеспечены доступом к 4G-интернету.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru