Скоростной мобильный интернет провели в двух селах Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжают подключать маленькие села к интернету. На днях соединение 4G появилась в одном из самых отдаленных населенных пунктов - селе Аим Аяно-Майского района, где до этого было лишь 2G. Также высокоскоростное соединение появилось в поселке Южный района имени Лазо.

Перечень населенных пунктов, где устранят цифровое неравенство, сформировало Минцифры РФ по итогам голосования людей в прошлом году на «Госуслугах». Ведомство проверило их на соответствие критериям отбора.

- Участниками федерального проекта стали восемь сел, среди которых Даппы Комсомольского района, Верхняя Манома Нанайского района и Софийск Верхнебуреинского района. Полный список можно увидеть на портале «Госуслуг», - рассказал министр цифрового развития Хабаровского края Алексей Гусев.

В этом году заканчивают проводить интернет в шести селах. Сроки пришлось изменить из-за ограничения поставок оборудования. Смотреть фильмы с хорошей скоростью и общаться с друзьями уже могут жители сел Добролюбово Бикинского района и Восход Хабаровского района.

До 2024 года все населенные пункты, где живет больше 500 человек, должны быть обеспечены доступом к 4G-интернету.

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