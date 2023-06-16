Систему обратной связи регионов с инвесторами представил на ПМЭФ Хабаровский край Фото: архив ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме Центр управления регионом Хабаровского края представил систему ЦУР «Бизнес». С ее помощью можно легко управлять инвестпроектами, повышать уровень прозрачности в отношениях с предпринимателями и ускорять процесс принятия решений по различным вопросам.

Эксперты уже провели опрос, который показал, что система обратной связи оказывает положительное влияние на сотрудничество инвесторов и государства. Благодаря этому растет инвестиционная активность и развивается экономика. Система может стать хорошим инструментом для привлечения инвестиций во время санкций.

В прошлом году система заработала в Подмосковье, в этом - в 11 пилотных регионах страны. Среди них оказался и Хабаровский край.

Система отбирает жалобы и предложения по работе над проектами из разных источников, будь то соцсети, горячие линии или мессенджеры. Так власти могут выявлять проблемные зоны и оперативно их убирать.

- В ближайшей перспективе должен быть сделан упор на частном секторе. Сейчас на банковских вкладах и депозитах компаний и юрлиц размещено более 72 триллионов рублей. Эти средства могут быть направлены напрямую в проекты и стать высокодоходными инвестициями с большей отдачей для экономики, - сказал министр экономического развития Максим Решетников.

По его словам, ориентация на внутренний спрос - приоритет для развития экономики в период санкций.

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