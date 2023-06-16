На вопросы жителей ответил глава Ульчского района Хабаровского края Фото: ЦУР Хабаровского края

16 июня в социальных сетях администрации Ульчского района глава Федор Ищук ответил на популярные вопросы жителей в прямом эфире. Трансляцию помог провести Центр управления регионом Хабаровского края. С начала этого года ему поступило больше 50 обращений. Основными темами стали соцзащита, дороги и здравоохранение. Например, жителей Калиновки интересовало, когда у них появится мобильная связь.

- В прошлом году туда зашел «Ростелеком» с оптикой, уже тридцать абонентов подключились к интерактивному телевидению. По программе «Цифровое равенство» в 2023 году заходит оператор мобильной связи МТС даже с 4G, - рассказал глава района.

По его словам, почти во всех небольших селах района уже есть мобильная связь.

Жители Савинского пожаловались на старые здания школы и детского сада. Им когда-то обещали построить новое, где разместились бы не только эти учреждения, но еще и ФАП. Сейчас в школе учится 49 ребят, в детсаду занимается 19. Глава района ответил, что по этому вопросу заявку подали в минобразования региона.

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