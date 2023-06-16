Больше 800 миллионов рублей на обновление ЖКХ получит Хабаровский край Фото: правительство Хабаровского края

Хабаровский край обновит коммунальную инфраструктуру на 838 рублей. Эти деньги регион получит дополнительно после подписания договора с «Фондом развития территорий».

В министерстве ЖКХ предупредили: реконструкция и строительство сетей - процесс трудоемкий. Поэтому помощь федерального центра очень важна. Общая стоимость работ превысит 1,4 миллиарда рублей.

- Эта мера позволит снизить теплопотери и аварийность в сетях, а также уменьшить их износ. Комплекс таких мероприятий приведет к повышению качества услуг по теплоснабжению и в будущем сдержит рост тарифов для населения, - рассказали в министерстве ЖКХ края.

В планах - обновление почти 66 километров сетей в семи муниципалитетах. Также пройдет реконструкция в поселке Солнечный, селе Монгохто, в жилмассиве Бяудэ поселка Майский, в Высокогорном городском поселении и Советской Гавани. Кроме того, в Хабаровске начнут строить водопроводную сеть в частном секторе в квадрате улиц Шелеста - Передовой - Безымянной - Северной.

На обновление коммунальной инфраструктуры Хабаровский край получит около 193,5 миллиона рублей в этом году и 644,6 миллиона в следующем. Это позволит обеспечить качественной коммунальной услугой больше 10 тысяч человек.

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