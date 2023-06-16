Большой исправительный центр построят предприниматели в Хабаровске Фото: УФСИН Хабаровского края
Предприниматели Хабаровска хотят объединиться, чтобы построить в городе большой исправительный центр. Дело в том, что им не хватает кадров, поэтому труд осужденных к принудительным работам очень помог бы.
В регионе есть участок, функционирующий как исправительный центр. Это ИК-13, которую построили два года назад. В колонии может находиться до 47 человек. За это время не было ни дня, чтобы кто-то ждал работу.
- Потребность предпринимателей в использовании труда осужденных оказалась колоссальна. Они дисциплинированы, квалифицированы, мотивированы лучшими условиями содержания, желают трудиться и зарабатывать. Многие из них, хорошо себя зарекомендовав, остаются работать на предприятии и после освобождения. Сегодня исправцентр переполнен новыми заявками от предприятий города на рабочую силу из числа осужденных. Руководители организаций в буквальном смысле стоят в очереди за новыми кадрами для своего бизнеса, - рассказали в УФСИН Хабаровского края.
Предприниматели заявили, что готовы даже объединиться в ассоциацию, чтобы начать строительство большого исправительного центра. Помочь им готовы правительство, минюст и УФСИН.
По планам центр на 200 мест с возможностью расширения создадут в 2024 году. Предприниматели говорят, что именно такая цифра удовлетворит потребности компаний города.
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