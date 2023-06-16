Миллиардные инвестиции может привлечь мастер-план Хабаровского края Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Санкт-Петербурге продолжается Петербургский международный экономический форум. На нем эксперты обсудили разработку и запуск мастер-планов дальневосточных городов. Специалисты считают, это эта работа может привлечь до 30 рублей инвестиций на государственный рубль.

Работа по разработке мастер-планов на Дальнем Востоке идет активно. Они позволят создать на территории городов хорошие условия для жизни и бизнеса. Это своеобразная реклама для инвесторов самых различных областей.

- Мы анализируем обеспеченность города социальной инфраструктурой через геоданные. Через большие данные видим транспортные потоки, передвижение населения, платежеспособный спрос. Дальше надо приехать на место и со всеми лично пообщаться, узнать, чего хотят жители и бизнес, - рассказал директор ФАНУ «Востокгосплан» Михаил Кузнецов.

Большое значение имеют маленькие детали – вплоть до того, где поставить лавочки, чтобы людям было комфортно. А главное – создать условия для экономического развития.

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