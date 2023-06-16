Соглашение о комплексном строительстве заключила на ПМЭФ ЕАО Фото: правительство ЕАО

Еврейская автономная область заключила на ПМЭФ соглашение о комплексном строительстве. Его подписали с ООО «Специализированный застройщик «Юникей». Документ подписали губернатор региона Ростислав Гольдштейн и замгендиректора компании Руслан Баязитов.

Застройщик уже возводит в регионе дома для переселенцев из аварийного жилья. А по договору предполагается и работа по повышению информированности жителей о способах улучшения жилищных условий и мерах поддержки. Сейчас в городе работает также «Дальневосточная ипотека», скоро построят «Дальневосточный квартал».

- Служебное жилье очень нужно врачам, педагогам, работникам культуры. Чтобы все эти проекты работали в ЕАО, и молодые люди хотели сюда вернуться после получения диплома, нужно строить большое количество жилых домов. Для нас очень важно, чтобы строительство велось не только оперативно, но и с должным качеством. Со своей стороны мы готовы оказать компании всю необходимую поддержку, – сказал Ростислав Гольдштейн.

С 2023 по 2034 годы компания построит в Биробиджане 180 тысяч квадратных метров жилья со всей инфраструктурой. Таким образом привлекательность региона только повысится.

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