За вылов в 542 крабов осудят троих жителей Магадана Фото: Иван МАКЕЕВ

В Магаданской области осудят троих жителей регионального центра. Они обвиняются в незаконной ловле краба группой по предварительному сговору.

Преступление они совершил 10 октября 2021 года. Без разрешения с помощью моторной лодки с лебедкой и специальными ловушками они наловили в заливе Одян Охотского моря полтысячи особей краба.

- В составе орггруппы они осуществили незаконную добычу 542 крабов, с целью последующей переработки и реализации. При перевозке в этот же день отделенных секций конечностей крабов, упакованных в мешки, автомобиль злоумышленников задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району, предметы незаконного лова изъяты, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

В итоге государству они причинили ущерб на четыре миллиона рублей. Мужчинам утвердили обвинение, дело скоро направят в суд.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.