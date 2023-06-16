Производство беспилотников запустят в Хабаровском крае Фото: минпромторг Хабаровского края

В Хабаровском крае начнут производить беспилотные летательные аппараты. Регион уже подписал соглашение с Государственной транспортной лизинговой компанией на ПМЭФ.

- В 2023 году ГТЛК провели работу по формированию государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы (БАС) отечественного производства. Хабаровским краем предварительно заявлена потребность в 137 беспилотников для мониторинга лесов, сельскохозяйственных и прочих дистанционных работ, - рассказали в минпромторге Хабаровского края.

Также компания планирует готовить кадры в области беспилотной авиации и по другим направлениям. При ее поддержке правительство планирует создать на территории региона систему воспроизводства и использования беспилотников для всех отраслей хозяйства.

Между тем Хабаровский край благодаря мастер-планам может привлечь в регион миллиардные инвестиции. Об этом заявили эксперты на ПМЭФ.

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