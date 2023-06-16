Прокуратура начала проверку по делу о разбросанных скамейках в парке Хабаровского края Фото: администрация Николаевска-на-Амуре
Прокуратура Николаевска-на-Амуре заинтересовалась вандализмом в местном парке Горького. В ведомстве начали проверку после публикации новости в «КП» - Хабаровск».
- По поручению городского прокурора Владимира Шевелева правоохранительными органами организована проверка, в рамках которой устанавливаются причастные к противоправному поведению лица. Ход проверки находится на контроле в городской прокуратуре, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Кроме того, глава городского надзорного органа заявил, что службам по охране порядка неплохо бы патрулировать общественную территории.
В самой администрации города рассказали, что по факту кражи лавочки завели уголовное дело.
Накануне мэрия Николаевска рассказала: парк благоустроили совсем недавно, но долго он не протянул. Несколько скамеек остались разбросаны по кустам, одна и вовсе пропала.
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