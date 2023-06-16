Проголосовать за ясень Арсеньева просят жителей Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Хабаровский ясень Арсеньева принимает участие в конкурсе «Российское дерево года» в номинации «Живой памятник Природы».

- Цель конкурса - сохранение уникальных старовозрастных деревьев, представляющих собой природную, культурную и историческую ценность для России, формирование единого Национального реестра старовозрастных деревьев страны, экологическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения, - рассказали власти Хабаровского края.

Ясень маньчжурский посадил в краевой столице в 1911 году путешественник и писатель Владимир Арсеньев. В честь него дерево и носит свое название. Посмотреть на него можно на перекрестке улиц Муравьева-Амурского и Шеронова.

Отдать голос призывают всех любителей города, природы и истории. Это можно сделать до 1 августа на сайте www.rosdrevo.ru. Хабаровский ясень – под номером 51.

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