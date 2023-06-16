Амурчанина осудили за обман пенсионеров в Хабаровском крае Фото: Даниил ОПАРИН

Житель Амурской области выслушал приговор в Комсомольске-на-Амуре. 20-летнего парня осудили за мошенничество: он обманывал бабушек и дедушек.

- В сентябре 2022 года молодой человек вступил в преступный сговор с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Преступники звонили пенсионерам под видом полицейских и разводили их по популярной схеме: ваш родственник попал в ДТП. Они предлагали решить вопросы об оказании им медпомощи или примирении сторон, но за вознаграждение.

После амурчанин приезжал к старикам, забирал у них деньги и переводил «коллегам». Себе оставлял 10 процентов от общей суммы. У пяти пенсионеров они выудили 1,1 миллиона рублей, то есть заработал парень таким образом 110 тысяч рублей.

Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

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