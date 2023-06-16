Соглашение о создании межвузовского кампуса в Хабаровском крае подписали на ПМЭФ

Фото: правительство РФ

На Петербургском международном экономическом форуме Хабаровский край и еще четыре региона подписали концессионные соглашения о создании межвузовских кампусов. По поручению Владимира Путина 25 современных строений должны появится до 2030 года.

Свои подписи на важных документах поставили представители Хабаровска, Архангельска, Самары, Иваново и Южно-Сахалинска.

- Эта масштабная и амбициозная задача решается только совместными усилиями государства, бизнеса, научного и экспертного сообщества. И заключение концессионных соглашений сегодня – пример успешного взаимодействия, – сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Общая площадь кампусов во всех регионах превысит 1,5 миллиона квадратных метров. В них смогут комфортно разместиться 15,5 тысячи человек. Это не только студенты, но и преподаватели. В кампусах будут сформированы научные и образовательные объединения в соответствии со стратегиями развития каждого региона.

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