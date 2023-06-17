Что произошло в Хабаровске в ночь на 17 июня

Мама подростка, погибшего на заброшке в Хабаровском крае, просит снести здание Фото: прокуратура Хаббаровского края

В последний день весны на заброшенной стройке в Некрасовке погиб 15-летний Артем Мельников. Подросток пошел гулять с друзьями, но прогулка оказалась последней. Мальчика придавило бетонной плитой на глазах у приятелей. Убитая горем мать обратилась в Народный фронт с просьбой: стройку срочно надо снести. Артем – не первая жертва здания, и, возможно не последняя, если меры не принять сейчас.

Под Новгородом нашли останки солдата из Хабаровского края. Могилу не могли обнаружить больше 80 лет, но недавно на нее случайно наткнулись люди. В неглубокой яме лежали тела семи бойцов. Хабаровчанина Александра Федоркина удалось определить по именной фляге.

Восьмилетний ребенок из Березовки пострадал от нападения собаки. Бездомное животное разодрало ребенку лицо. Отец с сыном шли из магазина, ребенок убежал вперед и завернул за угол, а выбежал уже в слезах и крови. Мужчина говорит: пса, напавшего на мальчика, подкармливает добрая половина двора.

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