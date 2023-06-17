С послом Беларуси на ПМЭФ встретился губернатор Хабаровского края Фото: Посольство Беларуси в России
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на ПМЭФ встретился с послом Беларуси в России Дмитрия Крутого. Это последняя из запланированных встреч представителя иностранного государства с главами российских регионов.
Президент Беларуси не раз отмечал, что работа с дальневосточными регионами – главный приоритет в сотрудничестве с Россией. Поэтому встреча с Михаилом Дегтяревым стала символичной.
- Обсудили поставки белорусской техники для добывающих производств и нового промышленного кластера. Продвигается проект строительства молочно-товарной фермы по белорусским технологиям на 2 400 голов, инвесторам выделена земля, - рассказали в посольстве Беларуси в России.
Предметно главы обсудили вопрос прямых поставок рыбы белорусским потребителям. Это поручение президента страны Александра Лукашенко.
На стенде Хабаровского края на конкретных примерах стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в авиастроении, активно развиваемого в регионе.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru