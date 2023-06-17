С послом Беларуси на ПМЭФ встретился губернатор Хабаровского края Фото: Посольство Беларуси в России

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на ПМЭФ встретился с послом Беларуси в России Дмитрия Крутого. Это последняя из запланированных встреч представителя иностранного государства с главами российских регионов.

Президент Беларуси не раз отмечал, что работа с дальневосточными регионами – главный приоритет в сотрудничестве с Россией. Поэтому встреча с Михаилом Дегтяревым стала символичной.

- Обсудили поставки белорусской техники для добывающих производств и нового промышленного кластера. Продвигается проект строительства молочно-товарной фермы по белорусским технологиям на 2 400 голов, инвесторам выделена земля, - рассказали в посольстве Беларуси в России.

Предметно главы обсудили вопрос прямых поставок рыбы белорусским потребителям. Это поручение президента страны Александра Лукашенко.

На стенде Хабаровского края на конкретных примерах стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в авиастроении, активно развиваемого в регионе.

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