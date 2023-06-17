Номер 14 в память о Дмитрии Тарасове вывел из обращения клуб «Амур» в Хабаровске Фото: ХК "Амур"

Руководство хабаровского хоккейного клуба «Амур» приняло решение вывести из обращения номер 14. Под ним выступал умерший недавно хоккеист и воспитанник клуба Дмитрий Тарасов.

- В знак уважения к заслугам хабаровского воспитанника, чемпиона России и лидера «Амура» в чемпионатах страны по количеству проведённых матчей Дмитрия Тарасова, с сегодняшнего дня, 17 июня, номер 14 выведен из обращения, - сказали в ХК «Амур».

С этого сезона игрокам команды запрещено использовать номер во время выступления на Чемпионате Континентальной Хоккейной Лиги.

Напомним, хоккеист Дмитрий Тарасов умер несколько дней назад на 45 году жизни. Воспитанник клуба за несколько лет выступления стал лидером команды по числу матчей в чемпионатах России. Фанаты вспоминают его как лучшего нападающего. Почти вся его карьера связана с родным Хабаровском. Здесь он провел 14 сезонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Димка был настоящим бойцом»: близкий друг хоккеиста Дмитрия Тарасова поделился воспоминаниями о спортсмене

Коллега экс-хоккеиста хабаровского «Амура» Дмитрия Тарасова поделился воспоминаниями о карьере игрока (подробнее)

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.