Житель Хабаровска до смерти забил пенсионера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районном суде Хабаровска рассматривается уголовное дело 33-летнего мужчины. Он до смерти забил 64-летнего пенсионера.

Ночью 10 декабря прошлого года мужчины находились в подвале одного из домов по Амурскому бульвару. Пенсионер, прилично выпив, не хотел уходить из помещения.

Тогда мужчина решил его выгнать силой. Но не рассчитал уровень своей агрессии. Пенсионер получил минимум 18 ударов по разным частям тела. Травмы оказались несовместимы с жизнью, он умер.

- По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, проведены судебные экспертизы, а также иные следственные и процессуальные действия, результаты которых позволили предъявить мужчине обвинение и направить уголовное дело в суд, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Обвинение поддержала прокуратура Хабаровска. Мужчину ждет до 15 лет колонии.

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