Протокол о расширении сотрудничества с Харбином подписал мэр Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

В Китае проходит ХХХII Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка. Мэр Харбина пригласил на открытие мероприятия главу Хабаровска Сергея Кравчука.

Ровно 30 лет назад, 15 июня 1993 года Харбин и Хабаровск стали городами-побратимами. В этот день они подписали первое соглашение. На ярмарке был подписан еще один документ – протокол намерений и расширении сотрудничества.

- Хабаровск и Хабаровский край - важные игроки в деле установления международных связей России, особенно сейчас, когда политика государства повернулась на Восток. Как и всегда Хабаровск определяет эту дружбу с Востоком. Не случайно, что именно сейчас отмечается 30 лет нашей дружбе с Харбином. Мы давно и последовательно выстраиваем экономические и культурные связи с северными регионами Китая. И сейчас наши отношения выходят на новый уровень, - сказал Сергей Кравчук.

Согласно протоколу, стороны будут расширять взаимодействие в экологии и охране окружающей среды, культуре, спорте, образовании и туризме. Также они будут помогать друг другу в различных сферах, а также организовывать и проводить деловые конференции, выставки и презентации, которые помогут найти новые контакты.

В этом году в Харбинской ярмарке принимают участие около 1, 5 тысячи предпринимателей, которые представляют 38 стран мира и 21 китайский регион. В предстоящие пять дней в мероприятии примут участие больше семи тысяч профессиональных покупателей и свыше 200 тысяч профессиональных посетителей. Хабаровск представляют пять местных компаний: «Балтимор-Амур», «ДомДВ», Завод производства малых архитектурных форм «Твой город», «Текстиль ДВ» и «Таежная пасека».

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