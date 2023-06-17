Позагорать смогут жители Хабаровска 18 июня Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Лето полностью вступило в свои права в Хабаровске. В воскресенье, 18 июня, в крае ожидается жаркая погода. Опасных метеорических явлений синоптики не прогнозируют.

В краевой столице днем температура поднимется до 27 градусов, осадков не ожидается. Ночью тоже тепло – 10-12 градусов выше нуля. Ветер западный 7-13 метров в секунду.

В южных районах еще теплее – 23-28 градусов, ночью – до 14 градусов. Ветер подует с северо-запада с силой 5-14 метров в секунду. Осадков в этой части региона ждать тоже не стоит.

Не будет дождей и в центре края. Температура воздуха здесь поднимется до 27 градусов днем и до 13 градусов ночью. Ветер западный 5-14 метров в секунду.

На севере же прохладней – 12-22 градуса днем и от четырех до 11 – ночью. Осадков не ожидается, а ветер подует с северо-запада с силой до 10 метров в секунду.

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