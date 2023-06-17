Режим ЧС отменили в лесах Хабаровского края Фото: минлесхоз Хабаровского края

В Хабаровском крае стабилизировалась пожарная обстановка в лесах. В связи с этим губернатор Михаил Дегтярев подписал постановление об отмене в них режима ЧС.

- Обстановка с лесными пожарами в крае находится под контролем. Сейчас в регионе действует единственное возгорание в Аяно-Майском районе по причине грозы. Летом такие пожары часто возникают на труднодоступных и отдаленных территориях, - рассказал замминистра лесного хозяйства края Константин Кузнецов.

Единственным исключением стал район имени Полины Осипенко – там установлен четвертый класс пожарной опасности из-за непогоды. Ограничения действуют в Кербинском лесничестве. Ездить сюда пока запрещено.

Ограничение на въезд в леса введены с 8 по 28 июня. Находиться там можно только специалистам, у которых есть на это разрешение.

Всего с начала пожароопасного периода в регионе произошло 300 возгораний на площади 168 тысяч гектар. Минлес просит до сих пор соблюдать правила безопасности, чтобы обстановка не накалилась вновь. Нарушители заплатят штраф: до 60 тысяч рублей – физлица, до двух миллионов – юридические.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.