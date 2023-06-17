Без воды остался поселок в Хабаровском крае Фото: прокуратура Хабаровского края

Жители поселка Новый Ургал Верхнебуреинского района сутки сидят без воды. Горячей летом у них не бывает, а холодная пропала из-за коммунальной аварии.

- На водоочистных сломались насосы, которые якобы были заменены зимой, так как зимой уже была такая же ситуация. Новый насос обещают доставить только 21 июня, но его же надо еще установить. Предприниматели в магазинах повысили цену на воду. Люди сидят без воды, а власти молчат, - рассказали местные жители.

Районная прокуратура начала проверку. Там рассказали, что авария произошла на водных скважинах 16 июня. Утром 17 июня жителям организовали подвоз воды, а пока на месте идет ремонт.

Надзорный орган пообещал проверить работу местных властей и ресурсоснабжающей организации, и при наличии оснований принять меры реагирования.

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