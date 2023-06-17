К 2030 году в межвузовский кампус в Хабаровске объединит 30 тысяч студентов Фото: правительство Хабаровского края

На ПМЭФ губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал концессионное соглашение о строительстве в Хабаровске межвузовского кампуса. Подпись под документом поставил также гендиректор Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации Станислав Неверов.

Кампус разместится на базе ТОГУ. Проект уже прошел конкурсный отбор от минобра России.

- Определены шесть основных направлений. В первую очередь это инженерная школа, ведь в крае очень мощные компетенции в этой сфере. Будут развиваться IT-направления, креативная индустрия и здоровьесбережение и гуманитарная школа. Еще два научно-образовательных кластера – это «Экология и биотехнологии» и «Строительство и урбанистика», - рассказал Михаил Дегтярев.

Проект включит в себя строительство целого города для студентов. Здесь появится больше 150 «квадратов» учебных корпусов, лабораторий и общежитий. Кампус станет самым крупным в макрорегионе. Начать строительство планируют уже этим летом, а начать заселять студентов – через три года. По словам Михаила Дегтярева, к 2030 году здесь будут учиться 30 тысяч человек. Общежитий построят на 2,5 тысячи мест.

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