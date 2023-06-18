Что произошло в Хабаровске в ночь на 18 июня

Психологи из Магадана спасли девочку от домогательств отчима Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Подмосковье 11-летняя девочка страдала от домогательств своего отчима. Около полутора месяцев ей приходилось спать с ним в одной комнате. Ребенок не раз жаловался на отчима маме, однако реакции от той не последовало. Тогда девочка нашла в интернете номер психологической поддержки в Магадане и рассказала все. Только после этого в семью пришли оперативники и мужчина во всем в итоге признался.

В Магадане за развратные действия, а именно, за распространение порнографии среди детей и с их изображением, осудили мужчину. На него было заведено четыре уголовных дела, а пострадали от его преступления шесть девочек. Теперь он отправится в колонию строгого режима на 10 лет.

Кошке Масе, которую изувечили малолетние живодеры в Хабаровске, стало хуже. За жизнь животного опасаются ветеринары, они боятся, что Масе станет хуже. Ей уже сделали операции на лапе и ухе, а теперь врачи говорят о необходимости прооперировать и второе ухо.

В столице Еврейской автономной области в яме нашли Хаски. Искали первоначально вовсе не собаку, а поломку на линии, из-за пропажи связи Интернет. На место приехали спасатели и освободили из ловушки собаку.

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