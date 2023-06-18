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НовостиОбщество17 июня 2023 23:28

Что произошло в Хабаровске в ночь на 18 июня

Психологи из Магадана спасли девочку от домогательств отчима
Оксана ШЕМЕТОВА
Психологи из Магадана спасли девочку от домогательств отчима

Психологи из Магадана спасли девочку от домогательств отчима

Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Подмосковье 11-летняя девочка страдала от домогательств своего отчима. Около полутора месяцев ей приходилось спать с ним в одной комнате. Ребенок не раз жаловался на отчима маме, однако реакции от той не последовало. Тогда девочка нашла в интернете номер психологической поддержки в Магадане и рассказала все. Только после этого в семью пришли оперативники и мужчина во всем в итоге признался.

В Магадане за развратные действия, а именно, за распространение порнографии среди детей и с их изображением, осудили мужчину. На него было заведено четыре уголовных дела, а пострадали от его преступления шесть девочек. Теперь он отправится в колонию строгого режима на 10 лет.

Кошке Масе, которую изувечили малолетние живодеры в Хабаровске, стало хуже. За жизнь животного опасаются ветеринары, они боятся, что Масе станет хуже. Ей уже сделали операции на лапе и ухе, а теперь врачи говорят о необходимости прооперировать и второе ухо.

В столице Еврейской автономной области в яме нашли Хаски. Искали первоначально вовсе не собаку, а поломку на линии, из-за пропажи связи Интернет. На место приехали спасатели и освободили из ловушки собаку.

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