Ради похудения на преступление: жительницу Хабаровска осудили за продажу сильнодействующих препаратов Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Штраф в размере 60 тысяч рублей заплатит 42-летняя жительница Хабаровска. Суд признал ее виновной по делу о незаконном обороте сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

- В январе 2022 года женщина приобрела препарат для похудения, в составе которого содержится сильнодействующее вещество сибутрамин. А затем продавала его через созданный интернет-магазин, - прокомментировали в ведомстве.

В прошлом году оперативники нашли у женщины 340 капсул препарата. Таблетки забрали, в них в общей сложности содержалось порядка 73 граммов сильного вещества. Суд над женщиной уже прошел в Хабаровске, ей определили наказание, хабаровчанка выплатит только штраф, его размер составляет 60 тысяч рублей.

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