В Хабаровском межрегиональном центре детской хирургии прооперировали уже 79 человек Фото: минздрав Хабаровского края

В Хабаровске на базе краевой детской больницы имени Пиотровича с февраля работает межрегиональный центр детской хирургии. В настоящее время здесь подводят промежуточные итоги. Как сообщает министерство здравоохранения Хабаровского края, прооперировано уже 79 детей.

- Врачи прооперировали 79 ребят из разных регионов ДФО. Специалисты медучреждения активно осваивают новые технологии, а затем применяют их на постоянной основе для лечения детей. Помощь пациенты получают в рамках ОМС, - сообщили в минздраве.

Центр готовили к запуску еще в прошлом году. Здесь прошла модернизация технического оборудования на 125 миллионов рублей, а четыре специалиста больницы прошли обучение в передовых медцентрах страны. В этом году в команду придут новые сотрудники, в больнице ждут выпускников медуниверситета города.

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