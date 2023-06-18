Михаил Дегтярев поздравил медиков Хабаровского края с профессиональным праздником Фото: телеграм-канал губернатора
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил врачей и медицинских работников с профессиональным праздником. День медицинского работника отмечается в России 18 июня, и в этот день глава региона поблагодарил причастных за самоотверженный труд.
- Уважаемые работники здравоохранения! 18 июня - День медицинского работника. Эта дата без преувеличения важна для каждого из нас - благодаря вам здоровье наших граждан под надежной защитой, - сказал губернатор.
Михаил Дегтярев отметил, что пандемия коронавируса стала для врачей проверкой на прочность. В то время медики спасли не одну тысячу жизней. Кроме того, сейчас врачи и медработники самоотверженно заботятся о солдатах в зоне проведения спецоперации и в тылу.
- Медицина - одна из тех отраслей, которая постоянно находится в развитии. И мы прилагаем все усилия, чтобы быть в авангарде этого процесса.
В заключении глава края поблагодарил медиков и пожелал побольше сил, терпения и не сложных и спокойных дежурств.
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