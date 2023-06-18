Надежда еще теплится: спасатели продолжают искать жителя Хабаровского края в лесу

В районе имени Лазо Хабаровского края продолжаются поиски пропавшего в лесу мужчины. 14 июня житель Хабаровского края 1948-го года рождения ушел в лес за ягодой и до настоящего времени не вернулся домой. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- К поискам привлекаются два кинологических расчета спасателей МЧС России. Кроме того, осмотр территории проводится не только с земли, но и с воздуха при помощи беспилотной авиационной системы, - рассказали в ведомстве.

За минувшие сутки прочесали порядка трех квадратных километров местности. Всего же обследовано около 12 километров. Поиски продолжаются. А в Солнечном районе поиски другого мужчины, уже 1968 года рождения, ушедшего за папоротником еще 10 числа, завершены. Пропавшего искали неделю, но результатов операция не принесла. Расчеты убыли в Комсомольск.

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