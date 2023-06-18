Педагог из Комсомольска-на-Амуре стала экспертом федерального проекта образования Фото: Правительство Хабаровского края

Татьяна Король, методист колледжа технологии и сервиса Комсомольска-на-Амуре, стала экспертом федерального проекта образования «Билет в будущее». С участниками она сможет поделиться своим опытом, материалами и рекомендациями. Проект задуман как помощник в области профориентации для школьников с 6 по 11 классы, его курирует Минпросвещения России.

- В Год педагога и наставника в нем появился Первый экспертный педагогический совет. В него вошли 34 педагога-навигатора из разных субъектов РФ, среди них – методист Комсомольского-на-Амуре колледжа технологии и сервиса Татьяна Король, - сообщили в правительстве Хабаровского края.

Само мероприятие состоится уже этой осенью, где примут участие порядка двух тысяч человек из 8 и 9 классов. Ученикам расскажут востребованные и нужные сейчас профессии, представят им образовательные учреждения и зададут зоны роста.

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