Жара наступает: 19 июня жители Хабаровска спасутся только кондиционерами Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Новая рабочая неделя в Хабаровске начнется знойно. Днем 19 июня в городе будет стоять жара и духота. Градусник покажет почти +30 градусов. Не спасет и легкий ветерок, в этот день по прогнозу погоды будет практически штиль – скорость ветра всего до 10 метров в секунду. Об этом сообщили в МЧС края, со ссылкой на синоптиков.

- В южных районах без существенных осадков, температура ночью от +9 до +14 градусов, температура днем от +25 до +30 градусов, ветер восточный 5-10 метров в секунду, - сообщили в ведомстве.

Почти такая жен обстановка будет в центральных районах края. Здесь днем, как и в краевой столице, до +28 градусов, а ночью – до +13. Всего на один градус прохладнее будет в северной части региона. Тут днем столбик термометра покажет почти +27 градусов, а ночью – до +11.

Лето в Хабаровском крае в самом разгаре. Пока за окном светит яркое палящее солнце, спасаться жители края будут лишь кондиционерами. Население призывают носить головные уборы, чтобы не получить солнечный удар.

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