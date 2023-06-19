Что случилось в Хабаровске в ночь на 19 июня

Женщина торговала опасными препаратами для похудения в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

42-летняя хабаровчанка создала интернет-магазин для продажи препаратов для похудения. Хотя средства не содержали наркотики или психотропные вещества, в их состав входил сибутрамин - сильнодействующий компонент, который может нести угрозу для жизни. Суд признал женщину виновной по делу о незаконном обороте препаратов.

Победившая на конкурсе «Миссис Россия» Наталья Оскар из Хабаровска поделилась планами на ближайшее будущее. Она собирается принять участие в международном конкурсе «Миссис мира» в Америке, где будет представлять Россию.

Стало известно, когда начнутся съемки фильма «Золото Умальты» в крае. Сейчас над картиной работают в Санкт-Петербурге, но уже в августе съемочная группа приедет на Дальний Восток.

Мужчину осудили за взрослые переписки с маленькими девочками. Его жертвами стали шесть девочек. Извращенца приговорили к 10 годам колонии, а также запретили ему заниматься чем-либо, связанным с воспитанием или обучением детей.

Психологи спасли девочку от домоганий отчима. 11-летний ребенок полтора месяца страдал от домогательств мужчины. Мать не вмешивалась в дела сожителя, поэтому девочке пришлось действовать самой. В интернете она нашла номер психологической службы и рассказала обо всем, что ей приходится терпеть.

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