Две машины разбились ночью на Волочаевской в Хабаровске Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В ночь на 19 июня в Хабаровске произошла авария в районе дома №133 на улице Волочаевской. Две иномарки столкнулись на дороге, из-за чего одна из них перевернулась на крышу. У второй машины от удара смяло капот.

ДТП случилось, когда в городе отключили светофоры. Вероятно, один из водителей проигнорировал дорожные знаки и нарушил ПДД, чем спровоцировал аварию.

В Сеть попало видео с места ЧП. На кадрах видно, как несколько человек стоят рядом с перевернувшейся машиной. Из-за темноты и качества кадров непонятно, что происходит на месте ДТП и есть ли пострадавшие. Официальной информации от ГИБДД пока нет. «КП» - Хабаровск» следит за ситуацией.

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