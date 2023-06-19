2,9 тысячи квартир для льготной аренды построят в Хабаровском крае Фото: Михаил Коробицын
Во время ПМЭФ-2023 губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заключил ряд соглашений с федеральными застройщиками, которые будут участвовать в реализации программы «Доступное арендное жилье в ДФО» в регионе. Параллельно была подана заявка на участие в программе льготной аренды жилья в АО «ДОМ.РФ». Всего в крае планируют построить 2,9 тысячи квартил для этих целей.
Суть программы заключается в предоставлении жилья арендаторам на льготных условиях. Сначала госкомпания покупает квартиры у застройщиков по договорам участия в долевом строительстве, а после сдает в долгосрочную аренду жилье всем желающим. Заключить договор можно будет через регионального оператора – АО «ЗАСТРОЙЩИК.27».
Программа станет дополнительной мерой поддержки для комфортной жизни и работы на Дальнем Востоке. Стоимость аренды будет в разы ниже предложений на рынке за счет 30-процентных субсидий из федерального и краевого бюджетов.
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