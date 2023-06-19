Ударом отбросило на обочину: две иномарки разбились в Хабаровске

Две иномарки разбились в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Утром воскресенья в районе дома №68 на Нововыборгской произошла большая авария. Водитель «Лексуса» при повороте налево выехал перед едущим прямо «Хендай», из-за чего вторая иномарка на полном ходу протаранила свернувший автомобиль.

От удара «Лексус» вынесло на обочину, а капот «Хендай» буквально вжался в салон. При столкновении пострадала 60-летняя женщина. Ее на «скорой» забрали в больницу. На месте остались сотрудники полиции, чтобы выяснить обстоятельства аварии.

Сотрудники ГИБДД напоминают хабаровчанам о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Превышение скорости может обернуться печальными последствиями. Одна ошибка может стоить здоровья и человеческих жизней.

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